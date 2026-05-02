У подножья горы в Башкирии пропали отец и 16-летний сын: спасатели заявили о завершении поисков

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Отец с 16-летним сыном заблудились во время подъема на гору Курташтау в Белорецком районе Башкирии. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Мужчина понял, что не сможет самостоятельно найти дорогу и связался с другом, который сразу обратился в экстренные службы. Потерявшиеся также отправили свои координаты для ускорения поиска.

Спасатели выехали на указанные координаты, но людей там не нашли. Они вновь связались с заявителем, уточнили местоположение и попросили оставаться на месте.

После прибытия к новой точке отца с сыном нашли и эвакуировали на квадроцикле к лыжной базе Курташ, где стояла их машина. Медицинская помощь им не понадобилась.

Кирилл Первов напомнил туристам изучать маршрут заранее, не сходить с тропы, брать с собой заряженный телефон и пауэрбанк, сообщать близким о планах и оставаться на месте при обращении в спасательные службы.

