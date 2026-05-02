«Был хорошим отцом и мужем»: в Башкирии похоронили 40-летнего контрактника

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В ходе специальной военной операции погиб Дмитрий Акимов. Об этом рассказала администрация Белорецкого района Башкирии.

Дмитрий Владимирович родился в 1985 году в Белорецке, окончил гимназию №17, затем профессиональные училища № 25 и №26, после чего ушел в армию. После службы работал в АО «Башкиравтодор» и занимался восстановлением дорожной инфраструктуры в Красном Луче ЛНР. Был награжден знаком «За содействие» Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР и почетный знаком «От благодарного народа ЛНР» за профессионализм и участие в ремонте дорог города.

В октябре 2024 года Дмитрий Акимов подписал контракт с Минобороны России и ушел добровольцем в зону СВО.

– Погиб в ходе выполнения боевого задания. По словам родных и близких, Дмитрий Владимирович был веселым и жизнерадостным человеком, все трудности и невзгоды переносил с улыбкой на лице, никогда не отказывал в помощи. По характеру был твердым и решительным, умел отстаивать свою позицию, был справедлив и общителен. Был хорошим отцом и мужем, – рассказали в администрации Белорецкого района.

