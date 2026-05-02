Зарплата в 150 тысяч рублей: уфимцам предложили ряд заманчивых вакансий

В Башкирии действует региональный проект «Образование для рынка труда», который входит в нацпроект «Кадры». Инициатива направлена на подготовку кадров для экономики. Об этом рассказала администрация Уфы.

Республиканский центр занятости населения опубликовал список вакансий с самой высокой зарплатой. В него вошли электромонтажник и электромонтер в ООО «Автострой» с зарплатой от 130 тыс. рублей, наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением в АО БПО «Прогресс» и каменщик в ООО «ССР» с доходом до 120 тыс. рублей.

Также в перечень попали агроном по защите растений в ООО «Агропарк» с зарплатой до 105 тыс. рублей, врач-невролог в БГМУ с доходом до 150 тыс. рублей и ведущий инженер-проектировщик в ООО «Сиб Мир», которому предлагают от 100 до 120 тыс. рублей.

