«Не дайте ветру свободы стать ветром беды»: премьер-министр Башкирии обратился к родителям

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на своей личной странице в социальных сетях призвал родителей серьезнее относиться к поездкам подростков на мопедах, мотоциклах и квадроциклах.

Глава кабмина отметил, что в последнее время в республике растет число тревожных ситуаций, связанных с несовершеннолетними за рулем мототехники. По его словам, подростки часто выезжают на дорогу без прав, шлемов и опыта, а любая ошибка может привести к трагедии.

Премьер попросил родителей поговорить с детьми и запретить им садиться за руль без разрешения и защиты. Он также рассказал, что дал поручение усилить профилактическую работу, а Минпросвещения подключится к акциям в школах. По его словам, ни один инспектор не сможет постоянно находиться рядом с ребенком, поэтому главная роль в безопасности остается за семьей.

– Только вы можете их уберечь. Пожалуйста, не дайте ветру свободы стать ветром беды, – призвал глава правительства Башкирии.

