В аэропорту «Уфа» сняли ограничения на прием и выпуск самолетов: перед этим был отменен режим «Беспилотная опасность»

В аэропорту Уфы отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов.

Ранее сегодня из за угрозы от беспилотников в регионе вводили режим «Беспилотная опасность» и ограничения на работу аэропорта. Кирилл Первов предупреждал жителей сохранять осторожность.

Министерство обороны России сообщило, что в период с 10:00 до 16:00 средства ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе над Башкирией. После стабилизации обстановки ограничения в аэропорту сняли и вернули обычный режим работы.

