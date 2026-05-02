Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии снят: он продлился почти четыре часа

Сегодня, 2 мая, в Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность» и отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Несколько часов назад он предупреждал жителей о беспилотной угрозе и призывал соблюдать осторожность. Для безопасности в аэропорту Уфы вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.

По данным Министерства обороны России, с 10:00 до 16:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе над территорией Башкирии.

