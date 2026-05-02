Поиски пропавшего 20-летнего парня из Башкирии свернули: его разыскивали с прошлого месяца

Фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии нашли 20-летнего парня, который пропал четыре дня назад. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

28 апреля молодой человек ушел из дома в селе Раевский (Альшеевский район) и перестал выходить на связь. Все это время его искали добровольцы. Позже в группе отряда в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что парень найден живым.

Где он находился эти дни – не уточняется.

