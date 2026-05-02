18 новых мусоровозов: Башкирия обновляет парк спецмашин

В Башкирии продолжают обновлять парк спецтехники для обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом рассказали в Министерстве природопользования и экологии республики.

На днях региональный оператор ООО «Экология Т» получил два новых мусоровоза по договорам лизинга. Машины направят в Чекмагушевский и Буздякский районы.

В Минэкологии отметили, что обновление техники идет по федеральной программе льготного лизинга при поддержке Минприроды России, Российского экологического оператора и АО «Росагролизинг». Программа стала частью нацпроекта «Экологическое благополучие».

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов рассказал, что республика сохраняет позиции в «зеленой зоне» федерального рейтинга по обращению с ТКО. По его словам, в 2026 году в регионе планируют купить еще 18 мусоровозов.

Новая техника будет работать в единой цифровой системе контроля. Каждый мусоровоз оснастят оборудованием ГЛОНАСС, а данные о его движении будут попадать в ФГИС УТКО и ГИС «ТКО-Башкортостан». Это, как подчеркнули в министерстве, поможет отслеживать маршрут машин в реальном времени и снизить риск незаконного сброса отходов.

Также в республике собираются приобрести 39 единиц спецтехники в 2026-2027 годах. Власти рассчитывают, что это повысит качество вывоза мусора и обслуживания жителей.

