МО РФ: в небе над Башкирией перехватили и уничтожили БПЛА

Сегодня, 2 мая, в регионах России в период с 10:00 до 16:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе над территорией Башкирии. Об этом рассказало Министерство обороны России.

Ранее в республике объявили «Беспилотную опасность». Председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям региона Кирилл Первов призвал жителей соблюдать осторожность.

На этом фоне в аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

