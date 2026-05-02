Младенческая смертность в ПФО: в Башкирии одни из самых низких показателей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Росстат опубликовал данные по младенческой смертности за первый квартал 2026 года, и Башкирия вошла в число регионов Приволжского округа с низкими показателями. Об этом со ссылкой на данные ведомство рассказало издание UfaTime.ru.

В январе-марте в регионе зафиксировали 2,5 случая младенческой смертности на 1 000 родившихся живыми. Годом ранее показатель был выше – 3,3, а в первом квартале 2024 года достигал 4.

В среднем по Приволжскому федеральному округу показатель составил 3,4, по России – 3,5. Лучшие результаты среди регионов ПФО показали Чувашия, Татарстан и Удмуртия.

Самая высокая младенческая смертность в стране осталась в Ненецком автономном округе, где на 1 000 родившихся живыми приходится 10,2 случая. Высокие показатели также зафиксировали в Карелии, Пермском крае, Тыве и Еврейской автономной области.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.