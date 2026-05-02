Жители Уфы и нескольких других городов и районов Башкирии сегодня столкнулись с перебоями мобильного интернета. Об этом рассказали в службе Downdetector, где отметили резкий рост жалоб на связь около 15:30 по местному времени.

В республике объявили «Беспилотную опасность». По данным телеграм-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи отключают часть вышек, чтобы снизить вероятность наведения дронов по сигналу сотовой сети. Это вызвало временные сбои в интернете.

Ранее сегодня председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов предупредил о беспилотной угрозе и призвал жителей соблюдать осторожность. Чтобы обеспечить безопасность, в аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Власти продолжают мониторить ситуацию и рекомендуют гражданам соблюдать бдительность.

