В аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов: ранее была объявлена «Беспилотная опасность»

Сегодня днем, 2 мая, в международном аэропорту «Уфа» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Мера принята для обеспечения безопасности полетов. Ранее председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил, что на территории республики объявлен режим «Беспилотная опасность». Жителей призвали сохранять бдительность.

