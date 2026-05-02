Почта доставит 5700 ветеранам из Башкирии поздравления от Путина

В Башкирии более 5700 ветеранов Великой Отечественной войны получат персональные поздравления президента России Владимира Путина к Дню Победы. Об этом рассказали в УФПС республики.

С 2 по 8 мая почтальоны вручат адресатам именные открытки с поздравлением с 81-й годовщиной Победы. Всего по России доставят около 259 700 таких писем.

В письмах находится открытка с поздравлением, подписанная Владимиром Путиным. В УФПС рассказали, что сотрудники почты постараются вручить поздравления всем ветеранам, где бы они ни проводили праздничные дни.

