Фото: ГАИ Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы выявили водителя, который ездил на автомобиле по тротуару. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Видео с нарушением нашли вчера при мониторинге социальных сетей. За рулем оказался 57-летний мужчина. На него составили административный протокол.

В Уфе водителя наказали за езду по тротуару

– Сам водитель пояснил, что знал, что нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции Уфы ежедневно проводят мониторинг социальных сетей! При выявлении признаков нарушения транспортные средства и их водители, а также другие участники дорожного движения разыскиваются и привлекаются к ответственности, – предупредили в дорожной полиции.

