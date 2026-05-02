Пожар в уфимской квартире: 61-летний мужчина – в больнице

Сегодня утром, 2 мая, в Уфе на улице Ферина загорелась двухкомнатная квартира в многоквартирном доме. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Пожарные быстро прибыли на место и потушили огонь. Во время происшествия пострадал 61-летний мужчина, его с ожогами увезли в больницу. Сотрудники газодымозащитной службы спасли еще трех человек.

Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России. В ведомстве напомнили, что при использовании обогревателей нельзя сушить белье рядом с источником тепла и ставить вплотную мебель и текстиль. Также спасатели советуют не курить в постели и установить автономный пожарный извещатель. При возгорании нужно сразу звонить по номерам 101 или 112.

