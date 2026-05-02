На дорогах Башкирии поймали 63 опасных нарушителей: возбуждены уголовные дела

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии выявили за последние сутки свыше 1300 нарушений ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

63 водителя управляли транспортом в состоянии опьянения, 4 из них привлечены к уголовной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Инспекторы также зафиксировали 59 случаев нарушения правил перевозки детей и 9 случаев вождения транспорта гражданами, лишенными права управления. Зафиксировали 38 фактов выезда на встречную полосу, что создает серьёзную угрозу безопасности на дорогах.

В рамках профилактического мероприятия «Мототехника» выявлено более 30 нарушений правил водителями двухколесного транспорта.

ГАИ призывает граждан сообщать о пьяных водителях по телефону доверия МВД Башкирии 8-347-279-32-92 или через чат-бот GIBDDRB_02bot.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.