«Едем с супругой в Ишимбайский район»: глава Башкирии рассказал, как проведет День поминовения и почитания

Фото: Аккаунт Радия Хабирова в соцсетях

Сегодня, 2 мая, в Башкирии отмечают День поминовения и почитания. Об этом напомнил глава республики Радий Хабиров.

Он отметил, что ежегодно в майские выходные организуют дополнительный транспорт и вывоз мусора, проводят субботники, чтобы жители могли легко посетить кладбища.

Радий Хабиров добавил, что сегодня вместе с супругой отправился в Ишимбайский район, чтобы навестить родных и познакомиться с новыми объектами в городе.

– Всем хороших выходных! – пожелал глава региона.

