В башкирском лесу пропала женщина с ребенком: спасатели рассказали, что случилось

Вчера вечером, 1 мая, в Белебеевском районе Башкирии женщина с ребенком заблудились в лесу. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, оба нашлись сами, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели напомнили, что перед походом в лес нужно заряжать телефон, брать с собой powerbank, свисток, фонарик и надевать яркую одежду. Если человек потерялся, ему советуют звонить по номеру 112 и оставаться на месте до приезда помощи.

– Правильная подготовка и спокойствие – ключ к безопасному возвращению. Берегите себя! – призвали в ГК ЧС.

