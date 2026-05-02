Трагедия в башкирском селе: в сгоревшем доме нашли тела двух женщин

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 2 мая, в селе Ильтебаново (Учалинский район Башкирии) произошел пожар в частном бревенчатом доме. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Огонь повредил кровлю и весь дом. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух женщин 77 и 50 лет. Пожар потушили. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и материальный ущерб. На месте работают дознаватели МЧС и оперативно-следственная группа.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что большинство ночных пожаров происходит из-за неисправной электропроводки, перегрузки сети и неосторожного обращения с огнем. Жителям советуют не оставлять без присмотра включенные электроприборы и устройства на зарядке, не курить в постели, проверять печное отопление и проводку, а также установить дома автономный дымовой пожарный извещатель. При обнаружении пожара нужно немедленно следует звонить по телефонам 101 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.