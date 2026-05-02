Столкновение электросамоката и велосипеда в Уфе: пострадал 9-летний мальчик

Вчера днем, 1 мая, в Уфе водитель электросамоката на тротуаре улицы Коммунистической сбил девятилетнего велосипедиста. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел напротив дома №32 по улице Цюрупы. Электросамокат следовал со стороны Дорофеева в сторону Цюрупы, а велосипедист в этот момент поворачивал к Дорофеева. Ребенок получил легкие травмы, обратился за медицинской помощью и был отпущен.

В ГАИ призвали взрослых обязательно объяснять детям важность соблюдения правил дорожного движения и безопасности, а также рассказывать о ближайших безопасных переходах и зонах для средств индивидуальной мобильности.

