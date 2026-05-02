Ночной пожар в жилом доме в Уфе: погибли мужчина и женщина

Сегодня ночью, 2 мая, в Уфе произошел пожар в трехкомнатной квартире многоэтажного дома на проспекте Октября. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Огонь повредил вещи на площади 20 квадратных метров. Во время тушения пожарные нашли тела мужчины и женщины (возраст – 54 и 51 год). Из дома спасли 26 человек, среди них было шестеро детей.

Пожар потушили. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и размер ущерба. На месте работают дознаватели МЧС и оперативно-следственная группа.

В МЧС напомнили, что ночные пожары часто происходят из-за неисправной электропроводки, перегрузки сети и неосторожного обращения с огнем. Жителям советуют не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не курить в постели, проверять проводку и печное отопление, а также установить дома автономный дымовой пожарный извещатель.

– При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам 101 или 112. Берегите себя и своих родных, – заявили в экстренном ведомстве.

