НовостиПроисшествия2 мая 2026 5:48

Ребенок попал под электросамокат в Уфе: мальчику понадобилась помощь врачей

В Уфе электросамокатчик сбил 12-летнего мальчика
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Уфы

Вчера днем, 1 мая, в Уфе 12-летний пешеход получил травму после наезда электросамоката. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло напротив дома №122 на улице Набережной. По данным дорожной полиции, 27-летний водитель электросамоката ехал по велопешеходной дорожке в сторону улицы Сочинской и сбил ребенка, который шел в том же направлении.

Мальчик обратился за медицинской помощью, после этого его отпустили домой. По факту ДТП начали административное расследование.

– Управляя средством индивидуальной мобильности, необходимо внимательно передвигаться, двигаться только с разрешенной скоростью и соблюдать правила дорожного движения! – напомнили в ГАИ.

