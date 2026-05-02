Ребенок попал под электросамокат в Уфе: мальчику понадобилась помощь врачей

Фото: ГАИ Уфы

Вчера днем, 1 мая, в Уфе 12-летний пешеход получил травму после наезда электросамоката. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло напротив дома №122 на улице Набережной. По данным дорожной полиции, 27-летний водитель электросамоката ехал по велопешеходной дорожке в сторону улицы Сочинской и сбил ребенка, который шел в том же направлении.

Мальчик обратился за медицинской помощью, после этого его отпустили домой. По факту ДТП начали административное расследование.

– Управляя средством индивидуальной мобильности, необходимо внимательно передвигаться, двигаться только с разрешенной скоростью и соблюдать правила дорожного движения! – напомнили в ГАИ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.