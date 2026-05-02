115 раз на территории Башкирии вспыхнула трава

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали 8 загораний сухой растительности. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Возгорания произошли в Куюргазинском, Аургазинском, Бирском, Янаульском, Краснокамском и Чишминском районах, а также в Стерлитамаке и Благовещенске. Все пожары потушили.

С начала 2026 года в регионе произошло 6 очагов лесных пожаров на площади более 55 гектаров и 115 загораний сухой растительности на площади свыше 183 гектаров.

В Госкомитете по ЧС Башкирии заверили, что ситуацию держат на контроле.

