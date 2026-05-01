В Праздник Весны и Труда глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести». В церемонии участвовали члены правительства, депутаты Курултая, руководители министерств, предприятий, молодёжных и общественных организаций.

Хабиров поздравил жителей республики с праздником и подчеркнул важность сохранения памяти о достижениях земляков. Он напомнил, что президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» ещё одному городу Башкирии — Ишимбаю.

— Это дань уважения целому поколению, которое прошло тяжёлую войну и заложило основы современной экономики, многих городов и сёл, — сказал глава региона.

