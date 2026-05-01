ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Еще
+15°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2026 8:47

Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести»

Глава Башкирии поздравил жителей с 1 Мая и напомнил о присвоении Ишимбаю почётного звания
Владислав КАЗАНЦЕВ
glavarb.ru

В Праздник Весны и Труда глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы к стеле «Уфа – город трудовой доблести». В церемонии участвовали члены правительства, депутаты Курултая, руководители министерств, предприятий, молодёжных и общественных организаций.

Хабиров поздравил жителей республики с праздником и подчеркнул важность сохранения памяти о достижениях земляков. Он напомнил, что президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» ещё одному городу Башкирии — Ишимбаю.

— Это дань уважения целому поколению, которое прошло тяжёлую войну и заложило основы современной экономики, многих городов и сёл, — сказал глава региона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.