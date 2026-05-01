НовостиПроисшествия1 мая 2026 7:21

В Башкирии за сутки потушили три пожара сухой растительности

Очаги зафиксировали в Белорецком, Калтасинском районах и в Сибае
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали три загорания сухой растительности. Пожары произошли в Белорецком, Калтасинском районах и в городе Сибае. Все возгорания оперативно потушили. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала 2026 года в республике возникло 6 лесных пожаров на общей площади более 55 гектаров и 107 загораний сухой растительности — они охватили больше 181 гектара.

