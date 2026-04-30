В Уфе создадут космический спутник: на проект выделят 26 млн рублей

Фото: Правительство Башкирии

Уфимский университет науки и технологий получил федеральный грант в 26 млн рублей на разработку малого космического научно-образовательного аппарата «УУНиТ-САТ». Об этом рассказало правительство Башкирии.

Университет стал победителем отбора по проекту Минобрнауки России «Кадры для космоса», который входит в нацпроект «Космос» на 2026-2030 годы. Работу над спутником начнут на кафедре телекоммуникационных систем УУНиТ.

В правительстве Башкирии отметили, ранее в студенческом конструкторском бюро «Инфокосмос» создали микроспутник УГАТУ-САТ. Он вышел на орбиту в 2009 году и стал вторым после МГУ российским вузовским спутником.

Новый аппарат станет учебной и научной площадкой. Студенты смогут отрабатывать разработку систем космических аппаратов, а исследователи проверят новые методы передачи и обработки данных по низкоскоростным беспроводным каналам.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров рассказал, что проект стал продолжением многолетней работы университета. По его словам, вуз опирается на реальный опыт и готов сделать следующий шаг в подготовке инженеров для аэрокосмической отрасли.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.