В Башкирии число официальных розничных рынков уменьшилось до 18: власти ответили, почему так произошло

В Башкирии продолжает сокращаться число розничных рынков. Об этом рассказал первый заместитель министра торговли и услуг республики Константин Климин на заседании комитета Курултая по промышленности, торговле и предпринимательству.

Сейчас в регионе работают 18 официальных рынков. В 2025 году из плана исключили еще четыре торговые площадки. Климин отметил, что в Приволжском федеральном округе и по стране в целом идет похожий процесс. На это, считает чиновник, влияют рост сетевой торговли, магазинов у дома, доставок и онлайн-продаж.

Он также напомнил, что с 2025 года рынки можно размещать только в капитальных зданиях и сооружениях. Кроме того, продавцы теперь должны использовать кассовую технику.

Из 18 рынков в республике 13 являются сельскохозяйственными, четыре – универсальными, один – вещевым. Крупнейший сельхозрынок находится в Ишимбае. Торговые площадки действуют в 12 районах и четырех городах республики.

Норматив обеспеченности рынками и ярмарками для Башкирии составляет 163 объекта. При этом фактически в регионе работают около 330 таких площадок, что вдвое выше нормы. За 20 лет число рынков в республике сократилось в разы: в 2007 году их было 111, а к декабрю 2024-го осталось 32.

