Уфимца неправомерно оставили без света: с ресурсниками пришлось разбираться прокурорам

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы добилась восстановления электроснабжения в доме гражданина, которого ошибочно отключили от сети. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки по обращению 52-летнего мужчины выяснилось, что в минувшем январе сетевая организация перепутала адреса и ограничила подачу электроэнергии в жилой дом на улице Розы Люксембург. При этом задолженность за коммуналку была у собственника соседнего помещения.

Прокуратура внесла представление генеральному директору компании. После рассмотрения документа виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. Также сотрудника организации наказали по административной статье за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.

– Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования подача электроэнергии заявителю восстановлена, – заявили в надзорном ведомстве.

