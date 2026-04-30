В Уфе ликвидируют павильон «Кофе с собой»: так решили власти города

Комиссия администрации Орджоникидзевского района Уфы решила снести нестационарный торговый объект – павильон «Кофе с собой», расположенный в сквере имени Мусы Гареева между домами №123 и 125 на проспекте Октября.

Этой весной комиссия обнаружила кофеавтомат. Кто им владеет – установить не удалось. Землю под объектом не арендовали, участок не внесен в кадастр, а площадка не включена в утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов Уфы.

Комиссия выдала предписание убрать павильон добровольно. Сообщения разместили на объекте и опубликовали на сайте мэрии. Собственник не выполнил требование вовремя, поэтому власти готовы снести павильон в принудительном порядке.

