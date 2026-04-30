Житель Башкирии застрелил человека и остался на свободе: суд назначил ему исправительные работы

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Балтачевский межрайонный суд Башкирии признал виновным 70-летнего жителя Бураевского района в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

По данным суда, прошлым летом мужчина в лесу принял человека за кабана и несколько раз выстрелил из охотничьего карабина. Одна из пуль попала в затылок потерпевшему, и он погиб.

Суд назначил ему 1,5 года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Также мужчине запретили заниматься охотой, хранить и носить охотничье огнестрельное оружие в течение 2,5 лет.

– Вещественное доказательство после вступления приговора в законную силу будет конфисковано в доход государства. Гражданский иск потерпевших удовлетворен частично. Приговор суда не вступил в законную силу, – сообщает Балтачевский межрайонный суд.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.