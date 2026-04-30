Больше никаких пересадок в Сочи: из Уфы можно будет напрямую улететь в Сухум

Авиакомпания «РусЛайн» уже в следующем месяце запустит прямой регулярный рейс из Уфы в Сухум. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Первый вылет запланирован на 7 мая. Рейсы будут выполняться еженедельно: из Сухума по средам, из Уфы – по четвергам. Перелеты будут выполнятся на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 человек. Время в пути – 3 часа 25 минут.

Министр транспорта республики Любовь Минакова отметила, что запуск прямого рейса существенно облегчит доступ жителей Башкирии к курортам Абхазии. Ранее добраться туда можно было только с пересадкой в Сочи.

