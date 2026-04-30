В районе Башкирии перестали вывозить мусор: власти объяснили, почему

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

В некоторых населенных пунктах Башкирии с конца марта временно приостановили вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом рассказали в администрации Бураевского района.

Там пояснили, что спецтехника регоператора сильно разбивает дорожное покрытие и оставляет глубокие колеи. Чтобы сохранить дорогу, вывоз мусора остановили до восстановления проезда.

В администрации добавили, что регоператор вывезет все накопившиеся отходы, как только транспортное сообщение восстановят и машины смогут подъехать к местам сбора.

Ранее жители сообщали, что мусор не вывозят, в том числе на дороге Большешукшаново – Арняшево.

