Как будем отдыхать в 2027 году: Минтруд опубликовал календарь праздников и выходных

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство труда и социальной защиты России вынесло на общественное обсуждение проект календаря праздничных и выходных дней на 2027 год.

В ведомстве напомнили, что выходной день переносят, если он совпадает с нерабочим праздником. Исключение делают для новогодних каникул – такие дни могут переносить на любые другие рабочие даты года.

В проекте предлагают перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Если документ примут, новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В ноябре жители страны отдохнут четыре дня подряд – с 4 по 7 число. Три выходных подряд ожидаются с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая и с 12 по 14 июня.

В Башкирии к этим датам традиционно добавятся дополнительные выходные в честь Курбан-байрама, Ураза-байрама и Дня Республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.