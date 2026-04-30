Общественники бьют тревогу из-за стройки рядом с монастырским кладбищем в Уфе

На фото: территория древнего монастырского кладбища, улица Сочинская, 8. Фото: Эльза Маулимшина

В Уфе общественники и православные активисты бьют тревогу: с территории монастырского кладбища строители начали вывозить грунт. По словам члена СПЧ при главе Башкирии Эльзы Маулимшиной, накануне там работали бульдозеры, которые «прошлись» по древнейшему сохранившемуся погосту в городе. В конце сентября 2024 года туда уже приезжала тяжелая техника и также раскурочила могилы священнослужителей.

Как рассказала «КП-Уфа» Маулимшина, защитники уфимской старины и местные жители пытались жаловаться в полицию на варварские методы раскопок на месте кладбища, но пока что результата не последовало. Их возмущает, что останки монахов Благовещенского монастыря, который находился в этом месте с 16 века, вывозят с места как какой-то мусор. Рядом с древним кладбищем строится новый жилой комплекс и в планы застройщика не входит его сохранение.

- Что осенью 2024 года, что сейчас – рабочие бульдозерами раскурочили могилы. Кости все наружу лежат, вместе с черепами. Это же ужас! Я спросила, что они делают, а мне в ответ сказали: «А где гарантия что это не собачьи кости»? Вы представляете? – возмущается Эльза Маулимшина.

На сегодняшний день, 30 апреля, на месте Церкви Александра Невского Уфимского Благовещенского монастыря (улица Сочинская, 8), работа тяжелой техники не наблюдается. Общественники и верующие призывают власти остановить уничтожение древнего захоронения и надеются на восстановление самого монастыря.

