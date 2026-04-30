Расселение аварийных домов в Башкирии: прокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Прокуратура Башкирии нашла свыше 2,5 тысячи нарушений жилищных прав при расселении граждан из аварийного и ветхого жилья. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверки показали, что власти не везде соблюдали сроки переселения и порядок предоставления нового жилья. Также прокуроры выявили случаи, когда местные администрации затягивали отселение, не предоставляли нанимателям жилье по договорам соцнайма и медлили со сносом аварийных домов.

Так, по иску Бирской межрайонной прокуратуры районную администрацию обязали расселить дом, где живет мать погибшего участника СВО, и предоставить ей квартиру по договору соцнайма. Местные власти уже заключили контракт на покупку жилья в строящемся доме.

В Белебеевском районе по иску прокуратуры расселяют многоквартирный дом, для которого уже нашли участок под новое строительство. В Уфе прокуратура Кировского района вынесла предостережение директору службы благоустройства из-за сроков сноса пяти расселенных домов. В Ленинском районе города муниципалитет также проводит торги для сноса четырех объектов и выделил на это 5 млн рублей.

