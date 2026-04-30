В первые дни мая для жителей Уфы проведут сельхозярмарки

В Уфе организуют ярмарки выходного дня, где жители и гости города смогут купить свежие продукты и овощи напрямую от сельхозпроизводителей Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Завтра торговля будет проходить на участке улицы Правды от Ухтомского до Мусы Джалиля и на улице Рабкоров, 20. В субботу и воскресенье ярмарки откроют на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

К участию приглашают всех республиканских сельхозтоваропроизводителей, желающих представить свою продукцию. Работать площадки будут с 09:00 до 16:00.

Для проведения ярмарки в Демском районе движение на участке улицы Правды перекроют с 7:00 до 16:00. Городские службы советуют учитывать это ограничение при планировании поездок.

