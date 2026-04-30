Режим «черного неба» ввели на сутки в городе Башкирии

Предприятия обязаны снизить выбросы от 15 до 60 процентов в зависимости от режима.

В Стерлитамаке вводят первый режим неблагоприятных метеорологических условий, который в народе называют «черным небом». Он начнет действовать с 20 часов сегодняшнего вечера и продлится ровно сутки.

В городской администрации пояснили, что из-за плохой погоды выхлопные газы машин и выбросы с заводов не рассеиваются, а опускаются прямо к уровню жилых домов.

