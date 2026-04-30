Радий Хабиров назвал туризм важнейшей отраслью экономики Башкирии

Хабиров рассказал о развитии инфраструктуры и туристических услуг в регионе.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике туризм считают одной из ключевых отраслей экономики. По его словам, регион богат природными богатствами, историческими и культурными достопримечательностями, которые вызывают интерес как у местных жителей, так и у гостей края. Однако без нормальной инфраструктуры, грамотной «упаковки» туристических услуг, создания удобных условий для ночлега, питания и прочего эта сфера не сможет развиваться.

Хабиров рассказал, что накануне он обсуждал эти вопросы с председателями двух комитетов Государственной Думы России Александром Дёминым, который возглавляет комитет по малому и среднему предпринимательству, и Сангаджи Тарбаевым, руководителем комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

А сегодня, 30 апреля, в Москве глава республики встретился с председателем партии «Новые люди» и руководителем ее фракции в Госдуме Алексеем Нечаевым. На повестке стояли те же вопросы: как поддержать предпринимателей, которые работают в туристической сфере и креативной экономике, например, делают сувениры, проводят интересные мероприятия, разрабатывают новые маршруты. Хабиров отметил, что в Башкирии уже разработали собственные меры поддержки и активно участвуют во многих федеральных программах.

Собеседники обсудили дальнейшие направления совместной работы. Глава республики подчеркнул, что их задача – получить выгоду для всех сторон: и для бизнеса, и для туристов, и для всего региона

