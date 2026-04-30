Суд обязал предпринимателя из Башкирии выплатить сотрудникам зарплату

Решение суда помогло работникам вернуть заработанные деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Суд в Мишкинском районе вынес решение в пользу сотрудников крестьянско-фермерского хозяйства. Индивидуального предпринимателя обязали выплатить своим работникам задолженность по зарплате в размере 280 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Выяснилось, что пятеро местных жителей трудились у этого предпринимателя в цехе по производству молочной продукции. Бизнесмен не оформил с ними трудовые отношения официально, не делал отчисления на пенсионное и социальное страхование, а кроме того, накопил перед ними долги по заработной плате.

