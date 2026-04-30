НовостиОбщество30 апреля 2026 9:30

Бродячие псы с начала года напали на 112 жителей Уфы

Жители Калининского района чаще других жаловались на бродячих собак
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Больше всего укусов бездомных животных зафиксировано за последнюю неделю.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года бродячие собаки покусали 112 жителей Уфы. Среди пострадавших есть трое детей. Эти цифры привел начальник Управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин на оперативном совещании в мэрии.

Только за прошедшую неделю зафиксировали девять укусов со стороны бездомных животных. Больше всего бродячих собак отловили в Орджоникидзевском и Кировском районах. А вот основная часть заявок на отлов поступила от жителей Калининского района.

