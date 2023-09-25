Фото: Рустем АХУНОВ

Салават Хусаинов стал новым главой фракции «Единой России» в парламенте Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Сегодня, 25 сентября, избранные в Курултай региона от партии власти депутаты провели первое организационное заседание. По результатам голосования фракцию возглавил депутат Салават Хусаинов.

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев охарактеризовал его как человека с большим опытом управленческой работы, который хорошо знаком с законотворческим процессом и является активным участником партийных проектов. Спикер выразил уверенность в том, что Хусаинов «наладит эффективное взаимодействие депутатов нового созыва внутри фракции и межфракционную коммуникацию», что, по его мнению, поспособствует плодотворной работе Госсобрания.

Фракцию «Единой России» в шестом созыве Курултая Башкирии возглавлял Рустам Ишмухаметов, который является вице-спикером парламента региона. На заседании коллеги выразили ему благодарность за проделанную работу.

Салават Хусаинов родился 10 марта 1964 года в селе Зильдярово Миякинского района. Он окончил Уфимский филиал Московского технологического института, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте республики.

Трудовую деятельность начал в 1986 году инженером-механиком колхоза «60 лет Октября» Миякинского района. С 1990-го в течение многих лет работал в сфере ЖКХ.

В 2012-2013 годах являлся начальником управления по земельным ресурсам администрации Уфы. В 2014–2020 занимал пост первого заместителя мэра столицы Башкирии.

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