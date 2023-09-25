В центре Уфы на школьницу напала бездомная собака

Пациентка поступила с жалобами на укушенные раны лица и волосистой части головы неизвестной собакой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе от нападения бездомной собаки пострадала девочка. Школьница получила серьезные увечья.

Как сообщает пресс-служба минздрава Башкирии, юная пациентка обратилась за медицинской помощью. У девочки диагностированы укушенные раны лица и волосистой части головы неизвестной собакой. По словам пострадавшей, животное напало на нее на улице Пушкина.

Сейчас ребенок находится в больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

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