В Башкирии мошенники обманули 94-летнюю пенсионерку и выманили все ее сбережения

В Уфе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 94-летняя пенсионерка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожилая жительница Уфы стала жертвой мошенников, которые выманили у нее 100 тысяч рублей - все, что было у 94-летней пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По информации ведомства, на домашний телефон женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в ДТП. Также ей сообщили, что именно родственница стала главной виновницей происшествия, в котором пострадал человек. Аферисты убедили уфимку, что необходимо заплатить 100 тысяч рублей, чтобы уголовное дело не было заведено. Пенсионерка, думая, что неизвестные действительно хотят помочь ее внучке, согласилась.

Женщина передала деньги курьеру, а после выяснилось, что никакого ДТП не было и с внучкой все в порядке.

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