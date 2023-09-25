На трассе в Уфе на дорогу выбежал медведь

В Уфе рядом с кафе «Отдых» путники увидели медведя

Очередной выход медведя к людям засняли жители Башкирии. В этот раз косолапый был замечен на трассе у кафе «Отдых». Мишка, по словам очевидцев, бежал прямо по дороге, рискуя своей жизнью и подвергая опасности людей.

Известно, что когда мимо проезжавшая машина приблизилась к животному и затормозила, медведь побежал в обратную сторону.

Напомним, 12 сентября, в Кугарчинском районе Башкирии в ДТП погиб медведь. Как рассказали в ГИБДД, 30-летний житель Уфы за рулем «ГАЗель NEXT» наехал на хищника, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.