В Уфе на два дня ограничат движение на пересечении улиц Ленина и Кирова

Схема движения общественного транспорта также будет изменена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе ограничат движение на центральных улицах города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Как уточнили в мэрии, на пересечении улиц Ленина и Кирова с 22:00 22 сентября до 06:00 23 сентября, а также с 22:00 23 сентября до 06:00 24 сентября будут вестись работы коммунальных служб. Специалисты намерены проложить подземную кабельную канализацию.

Уфимцев просят заранее планировать свой маршрут.

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