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НовостиЗдоровье22 сентября 2023 13:30

Минздрав Башкирии назвал тревожные симптомы болезни Альцгеймера

При выявлении этих симптомов нужно обратиться к врачу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемы с речью и потеря памяти. Эти симптомы должны насторожить человека и требует немедленного обращения к врачу. Об этом заявили в Минздраве Башкирии.

Как уточнили в ведомстве, это может свидетельствовать о болезни Альцгеймера, которая является самой распространенной формой деменции.

Среди тревожных симптомов также указываются сложности при выполнении знакомых задач, дезориентация во времени и пространстве, изменения настроения и поведения, отказ от работы, апатия.

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