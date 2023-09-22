Минздрав Башкирии назвал тревожные симптомы болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной формой деменции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблемы с речью и потеря памяти. Эти симптомы должны насторожить человека и требует немедленного обращения к врачу. Об этом заявили в Минздраве Башкирии.

Как уточнили в ведомстве, это может свидетельствовать о болезни Альцгеймера, которая является самой распространенной формой деменции.

Среди тревожных симптомов также указываются сложности при выполнении знакомых задач, дезориентация во времени и пространстве, изменения настроения и поведения, отказ от работы, апатия.

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