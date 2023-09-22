Общественники из Сибири добились отмены концерта песен Rammstein в Уфе

Симфонический концерт по Rammstein в Уфе отменили после протестов Фото: Елизавета СУХОВА

В Уфе отменен симфонический концерт-трибьют немецкой группе Rammstein. Мероприятие, которое должно было состоятся 24 сентября, обеспокоило активистов из Новосибирска. Общественники заявили, что рок-звезды «поддерживают нацистский режим Украины» и отправили обращение на имя главы Уфы Ратмира Мавлиева.

Ранее активисты смогли отменить концерт в самом Новосибирске. Об этом рассказали в компании CAGMO, которая была ответственна за проведение трибьюта.

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