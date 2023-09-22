Избранным депутатам Госсобрания Башкирии седьмого созыва вручили удостоверения

5 октября депутаты начнут исполнять парламентские функции
В Уфе вручили удостоверения парламентариям Государственного Собрания VII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.
Как уточнил председатель регионального заксобрания Константин Толкачев, депутатский состав обновился на 60%. Всего в республиканском парламенте работают 110 депутатов.
К своим обязанностям законодатели преступят 5 октября.
Добавим, что в седьмой созыв были избраны такие известны люди как олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, боец ММА Джефф Монсон, артист Рамиль Бадамшин, художник Камиль Бузыкаев.
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