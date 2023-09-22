Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 сентября 2023 12:30

Избранным депутатам Госсобрания Башкирии седьмого созыва вручили удостоверения

В Уфе избранным депутатам Госсобрания седьмого созыва вручили удостоверения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
5 октября депутаты начнут исполнять парламентские функции

5 октября депутаты начнут исполнять парламентские функции

В Уфе вручили удостоверения парламентариям Государственного Собрания VII созыва. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Как уточнил председатель регионального заксобрания Константин Толкачев, депутатский состав обновился на 60%. Всего в республиканском парламенте работают 110 депутатов.

К своим обязанностям законодатели преступят 5 октября.

Добавим, что в седьмой созыв были избраны такие известны люди как олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, боец ММА Джефф Монсон, артист Рамиль Бадамшин, художник Камиль Бузыкаев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.