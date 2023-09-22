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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 5:09

В селе Краснохолмский в пожаре чуть не погибли пять детей и шесть взрослых

В Башкирии из пожара в жилом доме спасли 11 человека
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 21 сентября, в Калтасинском районе Башкирии из-за пожара в жилом доме чуть не погибли 11 человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Краснохолмский в здании по улице Ленина. На лестничной площадке дома загорелся распределительный электрощит. Прибывшие специалисты МЧС эвакуировали из зоны воздействия опасных факторов пять детей и шесть взрослых.

Причина пожара и его обстоятельства устанавливает дознаватель МЧС.

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