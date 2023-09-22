В Башкирии пропала 14-летняя Анна Шмелькова

фото: "БашРегионСпас"

В деревне Шингак-Куль Чишминского района Башкирии пропала 14-летняя Анна Шмелькова. О ее местонахождении ничего неизвестно с 19 сентября. Об этом сообщил поисковой отряд «БашРегионСпас».

Приметы пропавшей: рост – 160 см, плотное телосложение, темно-русые волосы до плеч и карие глаза.

Была одета в черную кофту с капюшоном, коричнево-белую рубашку, голубые джинсы и черные ботинки.

Всех, кто видел Анну или знает, где она находится, просят позвонить по телефону 8(937)3-102-112 или 112.

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